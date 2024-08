Auto esce da una galleria e si schianta contro un pilastro, muore 19enne, gravi altri due ragazzi

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a Cardano: 19enne perde la vita, due feriti gravi

Scontro fatale sulla strada della val d’Ega

Nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, un tragico incidente si è verificato a Cardano, lungo la strada della val d’Ega. Una BMW con a bordo tre ragazzi, che viaggiava in direzione Bolzano, si è schiantata contro un pilastro all’uscita di una galleria, tra il secondo e il primo tunnel della statale. Nell’impatto, un 19enne trentino, seduto sul sedile posteriore, ha perso la vita. Gli altri due occupanti dell’auto, il conducente e un altro passeggero, sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano.

Interventi di soccorso e assistenza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori della Croce Bianca e Croce Rossa, oltre ai vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e ai volontari della zona. Presente anche l’assistenza spirituale per supportare le persone coinvolte. Due persone, illese ma in stato di choc, che si trovavano a bordo di un’auto che seguiva la BMW, sono state anch’esse assistite dai soccorritori. A causa dell’incidente, la strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore, per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le cause dell’incidente sono attualmente sotto indagine da parte dei Carabinieri. Sebbene non sia ancora chiaro il motivo preciso dell’accaduto, tra le ipotesi principali al vaglio vi sono l’alta velocità e una possibile distrazione del conducente. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e chiarire i fattori che hanno portato alla tragica collisione.