Casa occupata? Ora scatta lo sgombero immediato. Il decreto sicurezza diventa legge, Molteni “Solo il Pd ha voto contro”

Molteni: “Fino a 7 anni per chi occupa, intervento immediato della polizia. La sinistra vive fuori dal tempo”

Arriva il reato di occupazione arbitraria: prime applicazioni, primi sgomberi

La nuova norma voluta dal governo Meloni, inserita nel decreto Sicurezza, è già realtà e inizia a produrre i suoi primi effetti concreti. Parliamo del nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, con pene fino a 7 anni di carcere e – soprattutto – una procedura d’urgenza che consente alla polizia giudiziaria di intervenire immediatamente per restituire l’immobile al legittimo proprietario.

“Abbiamo le prime applicazioni di una norma rivoluzionaria”, spiega il sottosegretario Nicola Molteni, tra i promotori del provvedimento. “È una fattispecie che punisce chi occupa e utilizza un immobile altrui. La vera svolta è il ripristino immediato: sgombero immediato, nessun rinvio”.

Da Ispica a Mestre: due casi in 48 ore

A confermare l’efficacia del nuovo dispositivo sono già arrivati due casi concreti. A Ispica, in provincia di Ragusa, una donna anziana ha potuto riottenere la propria abitazione nel giro di 24 ore dopo averla trovata occupata da cinque stranieri. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso lo sgombero, il ripristino dell’immobile e la restituzione alla proprietaria.

A Mestre, invece, un appartamento occupato da un senzatetto romeno è stato sgomberato con la stessa procedura, e l’uomo è stato accompagnato al Centro per il rimpatrio di Bari.

“Questo decreto è un potentissimo strumento di protezione sociale – ha dichiarato Molteni – perché quando restituisco una casa a un anziano, non sto facendo repressione: sto facendo giustizia”.

Molteni attacca la sinistra: “Vivono in una bolla ideologica”

Nel pieno della soddisfazione per il via libera definitivo al provvedimento, Molteni riserva parole durissime per l’opposizione: “La sinistra lo ha definito criminogeno, incostituzionale, illiberale, disumano. Ma lo capisce chiunque che stiamo proteggendo i più deboli. La sinistra italiana vive in una bolla, fuori dal mondo e fuori dal tempo”.

Il decreto contiene anche altre misure rilevanti. In particolare, il nuovo reato di detenzione di materiale per fini terroristici, già applicato nel recente arresto a Lecco di uno studente egiziano trovato in possesso di materiale jihadista.

“Due giorni, due casi eclatanti: sgomberi immediati e un potenziale fondamentalista bloccato. Questo è uno dei decreti più importanti degli ultimi anni, voluto fortemente dal ministro Piantedosi e dalla Lega”, conclude il sottosegretario, rivendicando l’impegno della maggioranza nella lotta a criminalità e illegalità diffusa.