Trovata nella notte la 15enne scomparsa dopo litigio con il padre, grazie a una telecamera termica

0 Condivisioni acebook Twitter

Una 15enne di Tavernelle, in provincia di Arezzo, è stata trovata e soccorsa durante la notte dopo essere scomparsa. La giovane è stata localizzata grazie all’uso di una telecamera termica.

Dopo che una 15enne di Tavernelle, in provincia di Arezzo, non è rientrata a casa all’orario concordato con i genitori, i familiari hanno lanciato l’allarme, preoccupati per la sua incolumità. La scomparsa della giovane ha mobilitato le forze dell’ordine e i soccorritori, che si sono subito messi alla ricerca della ragazza. Le operazioni si sono intensificate con il passare delle ore, specialmente a causa dell’oscurità che rendeva difficoltose le ricerche.

Il ritrovamento grazie alla tecnologia

Durante la notte, le squadre di ricerca sono riuscite a localizzare la 15enne grazie all’uso di una telecamera termica, strumento che si è rivelato decisivo per superare le difficoltà causate dall’assenza di luce. La telecamera ha infatti permesso di individuare la presenza della ragazza in un’area buia, permettendo ai soccorritori di raggiungerla e prestarle assistenza.

Il sollievo dei familiari e la conclusione delle ricerche

Il ritrovamento della giovane ha portato sollievo ai familiari, che avevano vissuto ore di grande apprensione. La ragazza, una volta soccorsa, è stata affidata alle cure dei sanitari per accertarsi delle sue condizioni di salute. Le ricerche si sono così concluse positivamente, grazie anche all’efficace utilizzo della tecnologia che ha consentito di superare gli ostacoli legati alla mancanza di visibilità.