Bari, scomparso il 17enne Antonio Riccardi, l’appello disperato delle madre, “Non ha mai trascorso la notte fuori casa”

Antonio Riccardi, 17 anni, conosciuto come Anthony, è scomparso ieri sera a Bari. Il ragazzo è irreperibile e ha il telefono spento.

Descrizione e appello della madre

Antonio Riccardi, detto Anthony, ha lasciato la sua casa a Bari la sera di ieri e da allora non ha più dato notizie di sé. La famiglia è estremamente preoccupata, poiché il ragazzo non ha mai trascorso la notte fuori casa e il suo telefono risulta spento da diverse ore, un comportamento insolito per lui. Anthony indossa una t-shirt nera con la scritta bianca Balenciaga, bermuda bianchi con tasconi, scarpe Nike completamente nere e occhiali neri con la scritta DsQ ai lati.

La madre di Anthony ha lanciato un disperato appello sui social, chiedendo l’aiuto di chiunque possa aver visto o sentito il figlio. Le circostanze sono particolarmente preoccupanti, dato che il ragazzo aveva precedentemente manifestato intenzioni suicidiarie. La famiglia spera che si tratti solo di una bravata, ma il timore è grande.

Cosa fare se lo vedete

Se qualcuno avesse notizie di Antonio Riccardi o lo vedesse in giro, è urgente contattare il numero di emergenza 112 o il numero fornito dalla madre 3278296107. Ogni minuto è prezioso, e la famiglia spera in un riscontro positivo per riportare Anthony a casa sano e salvo. Grazie a tutti coloro che possono aiutare in questa difficile situazione.