Bari, rissa al mercato coperto di via Nicolai, intervenute diverse pattuglie della Polizia

Diverse pattuglie della polizia locale e due moto dei Falchi della questura sono intervenute per sedare una rissa scoppiata all’interno del mercato coperto di via Nicolai a Bari.

Intervento delle forze dell’ordine

Dinamica dell’accaduto e situazione attuale

Le cause che hanno scatenato la rissa non sono ancora chiare, e le indagini sono in corso per ricostruire esattamente quanto accaduto.