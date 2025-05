Sondaggi 2025, FdI e Pd in crescita, frenano M5S e Forza Italia, stabile la Lega

Fratelli d’Italia torna sopra il 30%, il Partito Democratico consolida il 22%. Centrodestra stabile al 49%, male Movimento 5 Stelle e Forza Italia.

FdI e Pd guadagnano terreno

Buone notizie per le due principali forze politiche italiane: Fratelli d’Italia e Partito Democratico crescono nelle intenzioni di voto secondo l’ultima Supermedia YouTrend/Agi, aggiornata all’8 maggio. FdI di Giorgia Meloni guadagna 0,6 punti percentuali e torna al 30,1%, mentre il Pd di Elly Schlein sale al 22,1% con un incremento di 0,3 punti rispetto alla rilevazione del 24 aprile.

M5S e Forza Italia in calo

A perdere terreno è soprattutto il Movimento 5 Stelle, che registra un calo netto di 0,7 punti, scendendo all’11,8%. Male anche Forza Italia, che cede 0,4 punti e si attesta al 9,2%. Stabile invece la Lega di Matteo Salvini, ferma all’8,7%. Leggero calo per l’alleanza Verdi/Sinistra, ora al 6,2% (-0,1), e per Azione, che si ferma al 3,3% (-0,1). Recupera Italia Viva, in crescita dello 0,3%, ora al 2,6%. Male +Europa, al 1,7% (-0,2), mentre Noi Moderati resta stabile all’1,0%.

Coalizioni: centrodestra vicino al 49%

A livello di coalizioni, la maggioranza di centrodestra si conferma largamente in testa, sfiorando il 49% (48,9%, con un incremento dello 0,2%). Il centrosinistra si ferma al 30% (-0,1), mentre il Movimento 5 Stelle, rilevato separatamente, perde 0,7 punti. Il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) guadagna 0,2%, raggiungendo il 5,9%. In aumento anche la voce “altri”, che sale al 3,3%.

La Supermedia è stata elaborata ponderando i sondaggi nazionali condotti da Eumetra, Euromedia, SWG e Tecnè tra il 25 aprile e il 7 maggio 2025. La media è calcolata tenendo conto della dimensione del campione, della data di raccolta e del metodo utilizzato.