Tragedia in provincia di Torino: bambino di 5 anni muore schiacciato da un trattore nel giorno del suo compleanno

Un bambino di 5 anni è morto in un tragico incidente avvenuto in Valle Pellice, in provincia di Torino, proprio nel giorno del suo compleanno. Il piccolo è stato schiacciato da un trattore e nonostante i disperati tentativi di rianimazione, è deceduto all’ospedale Regina Margherita.

L’incidente e i tentativi di soccorso

Il drammatico incidente è avvenuto oggi in Valle Pellice, dove un bambino di 5 anni stava festeggiando il suo compleanno. Per cause ancora in corso di accertamento, il piccolo è stato schiacciato da un trattore sul terreno di casa durante le operazioni di raccolta del fieno. Secondo le prime informazioni, il bambino si trovava a bordo del trattore insieme al cugino, un maggiorenne con la patente in regola per guidare i mezzi agricoli. Durante le manovre, il bambino sarebbe caduto dal mezzo e sarebbe stato travolto da una ruota del carrello agganciato al trattore.

I soccorritori, intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno trovato il bambino in arresto cardiaco. Hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, intubandolo e utilizzando un defibrillatore nel tentativo di far ripartire il cuore. Il piccolo è stato poi trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.