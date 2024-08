Bimba di 6 anni muore soffocata mentre mangia una pesca, “Trachea ostruita dal nocciolo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove una bambina di origini curdo-irachene ha perso la vita dopo aver mangiato una pesca.

Soffocamento dopo aver mangiato una pesca

A Bisignano, in provincia di Cosenza, una bambina di 6 anni è deceduta a causa di un tragico incidente.

La piccola, di origine curdo-irachena, ha ingerito una pesca il cui nocciolo le ha causato il soffocamento, bloccandole la trachea.

I genitori, rendendosi conto della gravità della situazione, l’hanno portata immediatamente in una farmacia locale.

Successivamente, sono intervenuti i sanitari del 118 e un’equipe dell’elisoccorso che ha trasferito la bambina in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarle la vita, la bambina è deceduta.

È stata disposta l’autopsia per chiarire le esatte cause della morte, e il Comune di Bisignano si farà carico dell’inumazione.

Dove è avvenuto l’incidente

L’incidente è avvenuto mentre la bambina si trovava nel centro della Valle del Crati insieme ai genitori e ai due fratelli maggiori.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciandola sotto choc. Il sindaco Francesco Fucile, insieme all’amministrazione comunale, ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per mercoledì e giovedì in occasione della festa di Sant’Umile come segno di lutto per la tragica perdita.

Le parole del sindaco di Bisignano

Il sindaco Francesco Fucile ha espresso il proprio dolore su Facebook, scrivendo: