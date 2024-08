Ritrovato senza vita Lorenzo Colasanti, il 23enne scomparso domenica, il corpo ritrovato nella sua auto

0 Condivisioni acebook Twitter

Si è conclusa tragicamente la ricerca di Lorenzo Colasanti, il giovane scomparso domenica scorsa a Rieti. Il corpo è stato trovato nella sua auto.

Il ritrovamento dell’auto e del corpo

La ricerca di Lorenzo Colasanti, il giovane 23enne scomparso da Rieti, è terminata in modo drammatico. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua auto, una Ford Fusion grigia, che era finita in un fossato in via Emilio Greco. L’auto, nascosta dalla fitta vegetazione, non era stata notata fino a oggi, quando le forze dell’ordine l’hanno finalmente individuata intorno alle 13. I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte e hanno disposto l’autopsia sul corpo di Colasanti per accertare le cause esatte del decesso. Non si esclude che il giovane possa essere rimasto vittima di un incidente.

Le ultime ore prima della scomparsa

Lorenzo Colasanti era uscito di casa la mattina di domenica, ma da allora i suoi familiari non avevano più avuto sue notizie. L’ultima posizione registrata dal suo cellulare risaliva alle 15:40 di domenica, nei pressi della sua abitazione a Santa Rufina di Cittaducale, una località in provincia di Rieti. Il corpo del giovane è stato trovato a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui il segnale del telefono era stato rilevato per l’ultima volta.

Le ricerche e la tragica scoperta

Numerose persone, tra cui carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, si erano mobilitate per trovare Lorenzo. Il fratello del ragazzo aveva lanciato appelli sui social, chiedendo aiuto alla comunità per ritrovare il 23enne. Una delle ipotesi iniziali era che Colasanti, appassionato di montagna, fosse andato a scalare uno dei monti vicini a casa. Tuttavia, nessuna traccia era stata trovata su quei sentieri. La tragica scoperta è avvenuta oggi intorno alle 13, con il ritrovamento del corpo senza vita all’interno dell’auto. L’autopsia sarà ora determinante per chiarire le cause della morte del giovane.