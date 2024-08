Giuseppe a soli 18 anni a bordo di un calesse trainato da un cavallo viene travolto e ucciso da un’auto

0 Condivisioni acebook Twitter

Giuseppe Curvà, un ragazzo di 18 anni, è morto in un incidente stradale mentre era a bordo di un calesse trainato da un cavallo, investito da un’auto lungo la strada tra Acate e Roccazzo.

L’incidente e la dinamica dei fatti

Nella serata di ieri, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Giuseppe Curvà, un giovane di 18 anni originario di Acate. Curvà, che lavorava come pastore nell’allevamento della sua famiglia, si era concesso, come faceva quasi quotidianamente, una passeggiata serale con il suo cavallo a bordo di un calesse. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Acate a Roccazzo, nel ragusano, precisamente nei pressi del bivio Pozzi Cancellieri, vicino alla rotatoria per Pedalino. Per cause ancora in corso di accertamento, il calesse su cui viaggiava Curvà è stato centrato in pieno da una Ford Kuga. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il giovane è arrivato già privo di vita all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Il conducente dell’auto, un uomo di 41 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il dolore della comunità di Acate

La notizia della morte di Giuseppe Curvà si è rapidamente diffusa nella piccola comunità di Acate, suscitando un’ondata di dolore e commozione. Curvà e la sua famiglia, originaria di Gela, erano molto conosciuti e rispettati in città. La scomparsa improvvisa e tragica di un ragazzo così giovane ha lasciato un vuoto profondo tra i suoi concittadini, che si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di lutto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti.

L’inchiesta in corso

Le autorità stanno lavorando per stabilire le esatte circostanze che hanno portato al tragico incidente. La collisione tra il calesse di Curvà e la Ford Kuga resta sotto esame per comprendere se ci siano stati fattori esterni o comportamenti alla guida che possano aver contribuito alla tragedia. L’inchiesta mira a fare chiarezza su una vicenda che ha profondamente segnato la comunità di Acate, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi conosceva e apprezzava il giovane Giuseppe Curvà.