Bari, in via Trisorio Liuzzi schianto frontale tra moto e auto, morto 36enne barese, grave una donna

Tragico schianto tra moto e auto a Loseto

Un incidente mortale si è verificato poco fa su via Trisorio Liuzzi a Loseto, dove uno scooter si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato estremamente violento e, purtroppo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Il giovane, un uomo di 36 anni originario di Bari, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Feriti la conducente dell’auto e il suo bambino

La donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente e il suo bambino sono rimasti feriti nell’impatto. Nonostante la gravità delle condizioni del veicolo, entrambi sono sopravvissuti, un vero e proprio miracolo viste le circostanze. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure ai feriti e i carabinieri per avviare le indagini necessarie a chiarire le cause dello scontro.