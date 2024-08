Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si separano: fine di una lunga relazione, “Per lui mi lancerei nel Tevere, ma l’amore è un’altra cosa”

7 Condivisioni acebook Twitter

Arianna Meloni annuncia la separazione da Francesco Lollobrigida, mantenendo stima e affetto, ma sottolineando che “l’amore è un’altra cosa”.

Annuncio della separazione di Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida

Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida hanno deciso di porre fine alla loro lunga relazione.

A darne notizia è stata proprio Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio, durante un’intervista rilasciata a Il Foglio.

La coppia, che stava insieme dal 1995, ha scelto di separarsi mantenendo intatti l’affetto e il rispetto reciproco, ma riconoscendo che l’amore “è un’altra cosa”. Nonostante la fine della loro storia, entrambi continueranno a portare avanti i loro progetti politici comuni.

Una relazione durata quasi trent’anni

La conferma della separazione è arrivata direttamente da Arianna Meloni, che ha dichiarato: “Sì, è vero, non stiamo più insieme da un po’”.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, la coppia vivrebbe ora “separata in casa”. Meloni e Lollobrigida si erano conosciuti nel 1995, durante una festa organizzata presso la sezione di Colle Oppio, dove la loro storia ha avuto inizio con un primo bacio e si è consolidata per quasi tre decenni.

Nonostante la separazione, i due continuano a collaborare in ambito politico, mantenendo un forte legame personale.

Le parole di Arianna Meloni: “Per Lollo mi butterei nel Tevere”

Nel corso dell’intervista, Arianna Meloni ha espresso il suo profondo affetto per Francesco Lollobrigida, sottolineando quanto lo apprezzi come persona e come politico: “Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno”.

Ha poi aggiunto che, nonostante la fine della relazione sentimentale, i loro rapporti personali e i progetti politici comuni continueranno, evidenziando la solidità del loro legame: “Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa”. Meloni ha concluso ribadendo il desiderio di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, chiedendo rispetto per la sua riservatezza.