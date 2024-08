Sp50 Conversano-Cozze, frontale nella notte tra Jeep-scooter, centauro di 40 muore sul colpo

14 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sulla SP50 nel Barese: perde la vita un motociclista

Tragico incidente sulla SP50 tra Conversano e Cozze: un motociclista di 40 anni perde la vita dopo uno scontro con una Jeep Renegade.

Incidente sulla SP50: scontro tra auto e scooter

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 23 sulla SP50, tra Conversano e Cozze, nel Barese. Un Jeep Renegade e uno scooter Piaggio Beverly sono rimasti coinvolti in un violento impatto. Il motociclista, un uomo di 40 anni residente a Mola, è stato sbalzato a terra e ha riportato numerosi traumi. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime.

Tentativo di soccorso e successivo decesso al Policlinico di Bari

Il motociclista è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari in codice rosso, ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, e le indagini sono state affidate ai carabinieri di Conversano e al nucleo Radiomobile di Monopoli.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Le autorità stanno attualmente lavorando per determinare le esatte circostanze che hanno portato al tragico incidente. I carabinieri di Conversano e il nucleo Radiomobile di Monopoli stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’impatto per stabilire eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle condizioni del conducente della Jeep Renegade coinvolta nello scontro.