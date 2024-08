Addio a Carlo e Giorgia, vite spezzate a 18 anni, morti mentre in moto andavano a una festa

1 Condivisioni acebook Twitter

Due giovani, Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio, sono morti giovedì sera a Lanciano in seguito a un drammatico incidente stradale. I due, rispettivamente di 18 e 19 anni, viaggiavano su una moto quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Un incidente che ha scosso la città

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 su via Scorciosa Vecchia, una strada parallela alla provinciale 524 che collega Lanciano a Fossacesia. Carlo, fresco diplomato al Nautico di Ortona, e Giorgia, appena uscita dal liceo classico Vittorio Emanuele II, erano diretti a una festa. La loro vita si è spezzata improvvisamente quando la moto su cui viaggiavano è uscita di strada, schiantandosi contro un palo di cemento. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio delle autorità e l’inchiesta della Procura

La città di Lanciano è in lutto per la tragica scomparsa di Carlo e Giorgia. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso pubblicamente il dolore di molti: “Esprimo a nome mio e della città il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa di Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio, due ragazzi che hanno perso la vita in un tragico incidente alle porte di Fossacesia. È un dolore forte quello che si prova quando a morire sono ragazzi così giovani, pieni di vita e di speranza”.

La Procura di Lanciano ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incidente, escludendo, per ora, il coinvolgimento di altre persone. Il pubblico ministero Miriana Greco ha disposto la ricognizione cadaverica esterna delle salme, affidando l’incarico al medico legale Cristian D’Ovidio.

Due giovani vite spezzate

Carlo era figlio di un infermiere dell’ospedale di Lanciano, mentre Giorgia era figlia di un’insegnante del liceo scientifico Galilei di Lanciano, molto amata dagli studenti. La loro tragica scomparsa ha gettato nello sconforto non solo le famiglie, ma tutta la città, che ora si stringe intorno a loro in questo momento di immenso dolore.

I resti della moto sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti, mentre Lanciano si prepara a dare l’ultimo saluto a questi due giovani che avevano appena iniziato a sognare il loro futuro.