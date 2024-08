La 19enne Alice Toniolli si risveglia dal coma, “Parla e riconosce le persone”

1 Condivisioni acebook Twitter

Dopo dieci giorni dal grave incidente, Alice Toniolli, 19enne ciclista trentina, si è risvegliata dal coma indotto. La giovane, che durante una gara il 14 agosto aveva subito gravi traumi dopo essersi schiantata su un muretto, ora parla e riconosce le persone, come comunicato dalla sua società ciclistica, la ASD GS Topgirl Fassa Bortolo.

Indagini della Procura sulla sicurezza in gara

La Procura di Treviso ha avviato un’indagine per verificare la mancanza di adeguate misure di sicurezza durante la gara del 14 agosto, in cui Alice Toniolli è rimasta gravemente ferita. Il muretto su cui la giovane si è schiantata non sarebbe stato segnalato correttamente, secondo le prime ricostruzioni. Per procedere con eventuali accuse, sarà necessaria una denuncia formale da parte di Alice Toniolli stessa. L’accusa potrebbe riguardare “lesioni colpose gravissime” nei confronti degli organizzatori.

Possibili sviluppi futuri

La denuncia di Alice Toniolli potrebbe essere determinante per l’esito delle indagini, che attualmente non vedono indagati. Le compagne di squadra della ciclista attendono di essere ascoltate dalla Procura, che esaminerà anche un possibile problema tecnico sulla bici di Toniolli.

4o

Alice Toniolli si risveglia dal coma: migliorano le condizioni della ciclista trentina

Dopo dieci giorni dal grave incidente, Alice Toniolli, 19enne ciclista trentina, si è risvegliata dal coma indotto. La giovane, che durante una gara il 14 agosto aveva subito gravi traumi dopo essersi schiantata su un muretto, ora parla e riconosce le persone, come comunicato dalla sua società ciclistica, la ASD GS Topgirl Fassa Bortolo.

Indagini della Procura sulla sicurezza in gara

La Procura di Treviso ha avviato un’indagine per verificare la mancanza di adeguate misure di sicurezza durante la gara del 14 agosto, in cui Alice Toniolli è rimasta gravemente ferita. Il muretto su cui la giovane si è schiantata non sarebbe stato segnalato correttamente, secondo le prime ricostruzioni. Per procedere con eventuali accuse, sarà necessaria una denuncia formale da parte di Alice Toniolli stessa. L’accusa potrebbe riguardare “lesioni colpose gravissime” nei confronti degli organizzatori.

Possibili sviluppi futuri

La denuncia di Alice Toniolli potrebbe essere determinante per l’esito delle indagini, che attualmente non vedono indagati. Le compagne di squadra della ciclista attendono di essere ascoltate dalla Procura, che esaminerà anche un possibile problema tecnico sulla bici di Toniolli.