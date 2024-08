Alena Seredova indignata, risponde così ai commenti sui social, “Mi hanno detto che sono un barile, grassa e vecchia”

1 Condivisioni acebook Twitter

Alena Seredova risponde ai fan su Instagram, affrontando critiche e domande personali con ironia e franchezza.

Commenti spiacevoli sul corpo di Alena Seredova

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Alena Seredova ha condiviso alcune riflessioni sul suo rapporto con il proprio corpo dopo la terza gravidanza.

La modella ha rivelato di aver ricevuto commenti negativi riguardo al suo aspetto fisico, che l’hanno spinta a evitare di pubblicare foto in bikini.

“Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo”, ha dichiarato Seredova. Inoltre, ha aggiunto che, a 46 anni, è consapevole dei cambiamenti naturali del corpo e accetta con realismo le conseguenze del tempo.

La risposta di Alena Seredova alla pressione fisica

Un altro fan le ha chiesto se fosse soddisfatta della sua forma fisica attuale. Seredova ha risposto con schiettezza, affermando:

“Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni…A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c’è un prezzo da pagare”.

La modella ha sottolineato come l’invecchiamento sia un processo naturale che riguarda tutte le donne, e come i commenti negativi ricevuti non siano stati facili da accettare.