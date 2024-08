Escursione in montagna, scivola tra le rocce e precipita per 150 metri, morto a 26 anni Giorgio Allegri

2 Condivisioni acebook Twitter

Giorgio Allegri, 26enne di Ravenna, perde la vita in un tragico incidente in montagna durante un’escursione sul monte Civetta.

Il tragico incidente in montagna

Giorgio Allegri, giovane di 26 anni originario di Ravenna, è morto in un tragico incidente mentre partecipava a un’escursione in Veneto con alcuni amici.

L’incidente è avvenuto sul sentiero Tivan, situato sul monte Civetta nel comune di Alleghe, in provincia di Belluno.

Venerdì 23 agosto, poco prima delle 18, Allegri è scivolato tra le rocce, precipitando per circa 150 metri. I suoi amici, in forte stato di shock, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e il decesso

La centrale del 118 è stata contattata subito dopo la caduta, e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che era in rientro da un’altra missione, è stato rapidamente dirottato sul luogo dell’incidente. Il personale medico ha individuato rapidamente Giorgio Allegri, ma le sue condizioni erano già critiche. Il 26enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pieve di Cadore, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Il ricordo di Giorgio Allegri

Giorgio Allegri era un giovane laureato in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano e un promettente giocatore di pallanuoto. Aveva giocato in serie B e C con la Pallanuoto Ravenna e recentemente si era trasferito in Belgio per lavoro, ad Anversa. La sua tragica scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra amici, ex compagni di squadra e conoscenti. “Non ci sono parole per descrivere questo momento. Sei sempre stato semplicemente l’esempio da seguire per tutti. Ciao, Giorgino. Ciao, Capitano,” hanno scritto i suoi ex compagni della Pallanuoto Ravenna. Anche il Rari Nantes Bologna ha espresso il proprio cordoglio, ricordando il rispetto e la stima reciproca che avevano verso Allegri.