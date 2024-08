Monza, scontro fatale tra moto e auto, centauro muore a 30 anni subito dopo il trasporto in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente stradale a Cernusco sul Naviglio: muore un 30enne dopo il trasporto d’urgenza al San Gerardo di Monza.

Scontro fatale tra moto e auto

Un giovane di 30 anni è deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, sabato 24 agosto, a Cernusco sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano. Il 30enne era alla guida della sua moto, una Yamaha, lungo la strada provinciale che collega Cernusco sul Naviglio a Cologno Monzese, quando, all’altezza della strada Cascina Olmo, si è scontrato violentemente con un’auto, una Toyota Yaris.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

Le cause esatte dello schianto sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, ma si ipotizza che l’incidente sia avvenuto mentre l’auto si immetteva sulla via principale, forse senza accorgersi della moto in arrivo. A bordo dell’auto viaggiava una coppia di anziani, lui di 77 anni e lei di 72 anni. Dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Gorgonzola, i due coniugi sono stati trasportati in codice giallo e verde all’ospedale San Raffaele di Milano per le contusioni riportate.

Il decesso del motociclista

Fin dai primi soccorsi, le condizioni del motociclista sono apparse critiche. A seguito dell’impatto, la moto è stata sbalzata a lato della carreggiata, perdendo la ruota anteriore. I sanitari, intervenuti con tre ambulanze e un’automedica, hanno stabilizzato il giovane sul posto prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, il 30enne è deceduto poche ore dopo l’arrivo in ospedale.