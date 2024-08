Smart si ribalta, morta bimba di 8 anni, il papà alla guida senza patente e assicurazione

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambina di otto anni perde la vita in un incidente a Giugliano: gravi irregolarità emergono

Tragedia sulla statale Domitiana

Una bambina di otto anni di Secondigliano è deceduta questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La famiglia, composta da quattro persone, viaggiava a bordo di una Smart Fortwo quando, per ragioni ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato. La piccola è morta sul colpo, mentre la sorella sedicenne è stata trasportata in ospedale con sospette fratture. Anche la madre è stata ricoverata in osservazione, mentre il padre, che guidava la Smart, ha riportato solo lievi escoriazioni.

Irregolarità del veicolo e del conducente

Dalle prime indagini è emerso che l’automobile coinvolta nell’incidente non era assicurata e che l’uomo alla guida non possedeva la patente. La bambina deceduta era seduta in braccio alla madre, sul sedile passeggero, senza cintura di sicurezza. La sorella maggiore, di 16 anni, era nel cofano posteriore dell’auto, una posizione non omologata. La dinamica del ribaltamento è ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza che possa essere stata causata da una manovra brusca, dall’alta velocità o dal sovraccarico del veicolo, progettato per sole due persone.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino del 25 agosto, all’altezza del civico 99 della statale Domitiana, in zona Licola Mare. I primi soccorsi sono stati prestati da passanti, seguiti dal personale del 118. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi necessari. La salma della bambina è stata posta sotto sequestro per l’autopsia, mentre l’automobile è stata sequestrata dalle autorità. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.