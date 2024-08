Lo sfogo di Giacomo Naldi ex fisioterapista di Sinner, “Rovinata la mia reputazione”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara lasciano il team di Sinner dopo il caso Clostebol

Il distacco dal team di Jannik Sinner

Il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara non fanno più parte del team di Jannik Sinner. La decisione è stata presa dopo che il tennista, attuale numero uno al mondo, è risultato positivo al Clostebol, uno steroide presente in una crema utilizzata per curare una ferita. L’incidente è stato causato accidentalmente dal fisioterapista Naldi, che ha contaminato il tennista attraverso le mani sporche di crema. Nonostante Sinner sia stato assolto da ogni accusa, l’allontanamento di Naldi e Ferrara dal team è stato inevitabile.

Lo sfogo di Naldi sui social

Giacomo Naldi ha espresso il suo disappunto in un lungo post su Instagram, pochi giorni dopo la sua esclusione dal team di Sinner. Nel post, Naldi ha criticato duramente i media, accusandoli di aver manipolato le informazioni e strumentalizzato la vicenda, danneggiando gravemente la sua carriera. “Esistono due binari della giustizia: quella vera sancita dai Tribunali e quella, purtroppo più efficace, sancita dai media,” ha scritto Naldi, denunciando la superficialità con cui la vicenda è stata trattata e l’impatto devastante sulla sua reputazione.

I ricordi e l’addio di Naldi

Nel suo messaggio, Naldi ha ripercorso con orgoglio i successi raggiunti insieme a Sinner e al resto del team, sottolineando il legame creato con i colleghi durante il loro percorso professionale. “Con le persone di questo gruppo, ho creato un legame forte, ma soprattutto ho potuto raggiungere traguardi storici, che ci hanno portato nella storia del tennis italiano,” ha scritto Naldi. In chiusura, ha espresso la sua gratitudine e il suo augurio a Sinner per una carriera di successo, terminando con un caloroso “in bocca al lupo” per il futuro del tennista.