24enne durante un tour in moto scompare, ritrovato dopo 5 giorni vivo in un torrente

Motociclista scomparso per cinque giorni nei boschi ritrovato vivo: la straordinaria storia di sopravvivenza di Zachary DeMoss

La scomparsa e l’inizio delle ricerche

Un giovane motociclista statunitense, Zachary DeMoss, è stato ritrovato vivo dopo essere scomparso per cinque giorni durante un tour in moto tra Montana e Oregon. Il 24enne era scomparso il 12 agosto lungo la Highway 12 in Idaho, dopo essersi separato dai suoi amici durante una sosta. Non vedendolo arrivare alla tappa successiva, i compagni di viaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme, dando il via a una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto elicotteri, soccorritori a piedi e droni, ma senza risultati per giorni.

Il ritrovamento in extremis

Quando le speranze di ritrovare DeMoss vivo iniziavano a svanire, uno dei suoi amici è riuscito a individuarlo vicino a un ruscello. “All’inizio non l’avevo nemmeno riconosciuto, solo quando si è girato verso di me ho capito che stavo parlando con Zach,” ha raccontato l’amico che lo ha ritrovato. DeMoss ha spiegato di aver sterzato bruscamente per evitare di investire un cervo, finendo con la sua motocicletta 12 metri oltre un ruscello, in una zona remota e erbosa, dove è rimasto ferito e isolato.

La lotta per la sopravvivenza

Nonostante le gravi ferite, tra cui un polmone parzialmente collassato, un’anca e diverse costole rotte, DeMoss è riuscito a sopravvivere per cinque giorni. Ha raccontato di aver bevuto l’acqua del ruscello immergendo la giacca e succhiando l’acqua dalla tasca, fino a quando non ha più avuto la forza di muoversi. Trasportato in elicottero in ospedale, il giovane è passato dalla terapia intensiva a una stanza normale, ma rimane immobilizzato a causa delle ferite riportate. L’incredibile forza di volontà di Zachary DeMoss gli ha permesso di superare una situazione che sembrava senza speranza.