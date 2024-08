Scontro frontale tra due auto, Panda sbalzata contro guardrail, morto 21enne, due feriti gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sulla via dei Monti Lepini: un giovane di 21 anni perde la vita, due feriti gravi

Drammatico scontro frontale tra due veicoli

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, domenica 25 agosto, intorno alle 5 lungo la via dei Monti Lepini, nel tratto tra Frosinone e Latina, nel territorio di Giuliano di Roma. Un giovane di 21 anni, originario di Frosinone, ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua Peugeot, in cui viaggiava con un amico di 20 anni, e una Fiat Panda condotta da un 30enne di Ceprano. L’impatto, avvenuto all’altezza del chilometro 14, è stato così violento che la Panda è stata sbalzata contro lo spartitraffico, rimanendo in bilico sul guard rail.

Interventi di soccorso e condizioni dei feriti

Subito dopo l’incidente, i soccorsi sono stati tempestivi ma complessi. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e al personale del 118, sono intervenuti per estrarre i feriti dai veicoli. I due ragazzi a bordo della Peugeot sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Purtroppo, il ventunenne non è sopravvissuto e il suo decesso è stato dichiarato intorno alle 8.30. Il suo amico rimane ricoverato in gravi condizioni. Il conducente della Panda è stato trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma in elicottero, dove ora versa in condizioni critiche.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

I carabinieri della compagnia di Frosinone stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La violenza dell’impatto e le circostanze in cui si è verificato lo scontro sono ancora oggetto di indagine. La strada dei Monti Lepini è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La comunità locale è sotto shock per la perdita del giovane e per le gravi condizioni dei feriti.