Porto Cesareo, bimba di due anni rischia di annegare, soccorritore la salva ma viene colto da malore, i due sono gravi

Una bambina di due anni è stata salvata dall’annegamento nelle acque di Porto Cesareo. Il soccorritore è stato colto da malore dopo averla portata in salvo.

Nel primo pomeriggio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, una bambina di due anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in mare.

Un uomo, accortosi della situazione di pericolo, si è prontamente tuffato in acqua per soccorrerla. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a raggiungere la piccola e a portarla in salvo sulla riva. Tuttavia, poco dopo, è stato colto da un improvviso malore.

Ricoverati all’ospedale di Lecce, in corso le indagini

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e sul posto sono giunti gli operatori del 118. Sia la bambina che il suo soccorritore sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Lecce, dove sono attualmente ricoverati.