Due ragazzi di 22 e 25 anni morti mentre viaggiavano su un monopattino, travolti da un’auto

Due ragazzi tunisini, di 22 e 25 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sulla strada che collega Vittoria a Scoglitti, nella serata di sabato 24 agosto.

Incidente mortale: due giovani perdono la vita

Due giovani, rispettivamente di 22 e 25 anni, entrambi di origini tunisine, sono morti dopo essere stati travolti da un’automobile mentre viaggiavano su un monopattino lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, in provincia di Ragusa. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 24 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi stavano percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, sono stati colpiti da una vettura che procedeva nella stessa direzione.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Nell’impatto, i due giovani hanno riportato ferite gravissime e sono deceduti durante il trasporto negli ospedali di Vittoria e Ragusa. La polizia municipale di Vittoria ha immediatamente avviato le indagini per comprendere con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi sul luogo dell’incidente per fare luce su quanto accaduto.