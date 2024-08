“La stella più brillante avrà il tuo sorriso”, l’addio a Camilla, la 21enne travolta e uccisa mentre andava in chiesa

0 Condivisioni acebook Twitter

A Palestrina si sono tenuti oggi i funerali di Camilla Cecconi, la ventunenne deceduta in seguito a un incidente stradale. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia.

Commozione a Palestrina per l’addio a Camilla Cecconi

Questo pomeriggio, in una Palestrina avvolta dal dolore, si sono svolti i funerali di Camilla Cecconi, la ventunenne tragicamente scomparsa dopo essere stata investita in via Prenestina Nuova. Le esequie si sono tenute nella cattedrale di Sant’Agapito, gremita di amici, parenti e cittadini accorsi per dare l’ultimo saluto a Camilla. Durante la cerimonia, il parroco ha ricordato la giovane come una fervente cattolica, impegnata come catechista e amata dai bambini, ai quali insegnava le preghiere e trasmetteva il suo profondo amore per Gesù.

In segno di rispetto e cordoglio, il sindaco Igino Macchi ha proclamato il lutto cittadino, con molte attività commerciali che hanno abbassato le saracinesche. Un messaggio di vicinanza alle famiglie Cecconi e Pompili è stato esposto dai commercianti del centro storico, esprimendo il dolore per la perdita di Camilla.

La comunità si raccoglie per l’ultimo saluto

Una folla silenziosa ha accompagnato il feretro di Camilla Cecconi, avvolto da fiori bianchi e circondato da striscioni di addio, tra cui quello delle sue amiche e del Volley Labico: “E poi ancora, ancora amore, amor per te!”, citando Lucio Battisti. Anche la rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, ha espresso un messaggio di cordoglio: “Esprimo sentito cordoglio, mio e della Sapienza tutta, per la tragica scomparsa di Camilla Cecconi. L’intera Comunità della Sapienza partecipa al dolore degli affetti e dei cari della nostra studentessa”.

Ieri sera, nella parrocchia Sacra Famiglia, si è tenuta una veglia in ricordo di Camilla, dove la comunità ha pregato e ricordato la giovane con affetto.

L’incidente che ha spezzato la vita di Camilla Cecconi

Il tragico incidente è avvenuto la scorsa domenica, 25 agosto, quando Camilla Cecconi stava attraversando la strada per recarsi a messa insieme a una sua amica, coetanea. Le due giovani sono state travolte da un’auto guidata da una donna di settantadue anni. Mentre l’amica di Camilla è rimasta ferita, ma non in pericolo di vita, Camilla ha subito gravi traumi che ne hanno richiesto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma. Nonostante gli sforzi dei medici, la giovane è deceduta in seguito alle ferite riportate. Camilla, che aveva espresso la volontà di donare i suoi organi, ha salvato altre vite con l’ultimo gesto d’amore.