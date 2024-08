Roma, 45enne colpita da un fulmine mentre passeggia con il cane

1 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 45 anni è stata colpita da un fulmine mentre passeggiava con il cane a Roma, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Fulmine a Roma: Paura a San Basilio

Ieri, durante un violento temporale che ha colpito Roma, una donna è stata colpita da un fulmine in via Leibniz, nel quartiere San Basilio. L’incidente è avvenuto mentre la donna, un’italiana di 45 anni, stava passeggiando con il cane. La scarica elettrica l’ha colpita a un piede, causando l’immediato intervento della polizia locale.

Intervento Immediato e Condizioni della Donna

La donna è stata prontamente soccorsa dai sanitari e trasportata in codice rosso all’ospedale Umberto I. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, non sono state riportate conseguenze serie. Secondo le ultime informazioni, la 45enne si trova in buone condizioni e potrebbe essere dimessa già oggi.