Lutto nel mondo del cinema. il 41enne famoso attore Julian Ortega Rodriguez è morto annegato

Julian Ortega Rodriguez, noto attore spagnolo, è morto all’età di 41 anni per annegamento sulla spiaggia di Zahora, nel comune di Barbate.

Julian Ortega Rodriguez: scomparsa tragica di un talento del cinema spagnolo

Il mondo del cinema e della televisione spagnola è in lutto per la morte improvvisa di Julian Ortega Rodriguez, noto attore che si è spento all’età di 41 anni. La notizia è stata resa pubblica dall’Unión de Actores y Actrices, che ha diffuso un comunicato ufficiale esprimendo le sue condoglianze alla famiglia e agli amici dell’attore: “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte del sindacato Unión de Actores y Actrices. Riposa in pace”. Secondo quanto riportato da Hola.com, Ortega è morto domenica scorsa per annegamento sulla spiaggia di Zahora, situata nel comune di Barbate, nel sud della Spagna. Fonti di Deadline.com hanno inoltre riferito che l’attore è andato in arresto cardiaco e i paramedici hanno tentato di rianimarlo per circa 30 minuti, purtroppo senza successo.

La carriera e il successo di Julian Ortega Rodriguez

Julian Ortega Rodriguez era un volto noto sia nel piccolo che nel grande schermo, avendo partecipato a numerose produzioni di successo. Tra i suoi ruoli più noti, Ortega ha interpretato il direttore di “La Cabaña” nella popolare serie Élite di Netflix, e il figlio di Ricardo Lasierra nella serie 4 Estrellas, accanto ad Antonio Resines. Ha lasciato il segno anche nella serie El Pueblo, dove ha vestito i panni di Pirulín nelle stagioni tre e quattro, e in Cristo y Rey, dove ha interpretato il giornalista Jesús Mariñas. La sua carriera teatrale non è stata meno brillante, con interpretazioni in opere di successo come Las bicicletas son para el verano di Luis Olmos, El señor Ibrahim y las flores del Corán di Ernesto Caballero, e El marqués de las Navas di Gonzala Martín. Figlio d’arte, Ortega era il figlio dell’attrice Gloria Muñoz, con la quale ha condiviso il set di Señoras del (h)AMPA.