Incidente Mortale, scontro tra due furgoni, muore 26enne estratto dalle lamiere ancora con il cellulare tra le mani

Un tragico incidente stradale sulla A12 tra Lavagna e Sestri Levante costa la vita a un giovane di 26 anni, originario del Mali.

Scontro fatale sulla A12: muore un 26enne

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 29 agosto, un grave incidente sull’autostrada A12, tra Lavagna e Sestri Levante, ha causato la morte di un giovane di 26 anni, originario del Mali. Il sinistro si è verificato poco prima delle 12:30, nei pressi della galleria che precede l’uscita per Sestri Levante. Il furgone su cui viaggiava la vittima, per ragioni ancora in fase di accertamento, è finito sulla corsia di emergenza, dove si è scontrato violentemente con un altro furgoncino fermo per lavori alla recinzione autostradale.

Il 26enne, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo ed è deceduto probabilmente al momento dell’impatto. I soccorritori, inclusa la Croce Rossa di Cogorno e l’automedica del 118 del Tigullio, sono intervenuti rapidamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. I vigili del fuoco, una volta liberato il corpo, hanno trovato il giovane con il telefonino in mano, un dettaglio che potrebbe aiutare a chiarire le circostanze dell’incidente.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Secondo i primi rilievi della polizia stradale, l’incidente potrebbe essere stato causato dall’uso del cellulare durante la guida o da un malore improvviso che ha colpito il conducente. Lo smartphone del giovane è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, e sarà il pubblico ministero Giuseppe Longo a decidere se disporre l’autopsia.

L’incidente ha causato la chiusura dell’autostrada A12 nel tratto interessato per circa sei ore, con pesanti ripercussioni sul traffico, che ha visto lunghe code sia sulla tratta autostradale che sulla sottostante Aurelia. Il traffico è ripreso regolarmente solo poco prima delle 18:00.