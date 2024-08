Incidente domestico, gli sfugge motosega mentre pota un albero e s ferisce alla gola, muore in ospedale

3 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di Carpi, in provincia di Modena, perde la vita a causa di un incidente domestico mentre utilizzava una motosega per potare le piante nel giardino di casa.

Incidente mortale nelle campagne di Carpi

Un tragico incidente si è verificato oggi, giovedì 29 agosto, nelle campagne di Carpi, in provincia di Modena. Un uomo di 77 anni è morto dopo aver perso il controllo della motosega con cui stava potando le piante nel giardino della sua abitazione. L’incidente è avvenuto in via Castione, poco dopo l’ora di pranzo. I parenti della vittima, accortisi della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti rapidamente gli operatori sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza, accompagnati dai Vigili del fuoco. È stato inoltre fatto intervenire l’elisoccorso di Bologna. Tuttavia, nonostante il pronto intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, deceduto a causa di una profonda ferita alla gola.

Indagini in corso sull’incidente

I Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe ferito mortalmente mentre utilizzava la motosega per tagliare un albero nel giardino di casa. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato il 77enne a perdere il controllo dello strumento, che gli ha inferto una ferita letale.

Questo tragico episodio ricorda un incidente simile avvenuto lo scorso anno nel Frusinate, dove un pensionato di 71 anni, Bruno Carnevale, è morto in circostanze analoghe. Anche in quel caso, l’uomo stava utilizzando una motosega per spaccare legna quando, perdendone il controllo, si è ferito gravemente al collo, decedendo poco dopo.