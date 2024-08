Vacanze rovinate, turista morso da un ragno alla nuca mentre dormiva, salvato dalle cure tempestive

41 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di Agrigento è stato morso da un ragno mentre si trovava nelle Marche e ha evitato gravi conseguenze grazie alle cure immediate ricevute in ospedale.

Morso da un ragno nelle Marche: agrigentino salvato dalle cure tempestive

Un uomo originario di Agrigento ha vissuto una brutta disavventura durante le sue vacanze nelle Marche, quando è stato morso da un ragno, presumibilmente una vedova nera mediterranea (Latrodectus mactans). Al suo ritorno, l’uomo ha notato una grave lesione cutanea sulla nuca, che si era necrotizzata in profondità fino alla fascia muscolare. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dell’unità operativa complessa di chirurgia dell’ospedale “Fratelli Parlapiano”, diretta dal dottor Domenico Macaluso, è stato possibile prevenire ulteriori complicazioni.

Il dottor Macaluso ha spiegato che il paziente ha riferito di aver trovato un ragno sul cuscino, il quale corrispondeva alle caratteristiche della malmignatta, un ragno nero con macchie rosse sull’addome. Dopo pochi giorni dal morso, l’uomo ha iniziato a notare una dolorosa tumefazione che si è trasformata in un’ulcera.

Cure e raccomandazioni

Dopo la rimozione dei tessuti necrotici, il paziente è stato sottoposto a un trattamento antibiotico e ora è in via di guarigione. Macaluso ha sottolineato l’importanza di una diagnosi precoce per gestire queste lesioni, che raramente sono mortali, grazie anche alla disponibilità di un antidoto per il veleno della vedova nera, efficace se somministrato nelle prime ore dopo il morso. I medici raccomandano inoltre di scattare una foto dell’insetto, se possibile, per facilitare l’identificazione della specie.

Il dottore ha ricordato anche un precedente del 2017, quando una donna fu morsa da un ragno, probabilmente un ragno violino, mentre lavorava in giardino. Anche in quel caso, la paziente subì diverse operazioni chirurgiche, poiché la necrosi si estese dalla mano fino alle ascelle, ma riuscì a guarire completamente.