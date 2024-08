Us Open 2024, grande sorpresa, eliminato Carlos Alcaraz in tre soli set

1 Condivisioni acebook Twitter

Carlos Alcaraz esce di scena inaspettatamente al secondo turno dell’US Open 2024, sconfitto dall’olandese Botic van de Zandschulp. Cambia lo scenario del torneo per Sinner.

Alcaraz fuori dall’US Open: van de Zandschulp firma l’impresa

Il numero tre del mondo, Carlos Alcaraz, ha subito una sorprendente eliminazione al secondo turno dell’US Open 2024. L’olandese Botic van de Zandschulp, attualmente numero 74 del ranking, ha battuto lo spagnolo con un netto 6-1, 7-5, 6-4, interrompendo così il sogno di Alcaraz di diventare il terzo uomo nell’era moderna a conquistare l’Open di Francia, Wimbledon e gli US Open nella stessa stagione. Questo risultato pone fine alla sua striscia di successi a New York, dove aveva raggiunto almeno i quarti di finale nelle sue tre precedenti partecipazioni.

Prestazione deludente e addio ai sogni di gloria

Il match è stato caratterizzato da una prestazione deludente da parte di Alcaraz, soprattutto nel primo set, dove non è riuscito a mettere a segno alcun colpo vincente, commettendo invece 8 errori gratuiti. Nonostante un lieve recupero nel secondo set, dove ha mostrato qualche segno di ripresa, il giovane spagnolo ha continuato a sbagliare (27 errori non forzati contro 21 vincenti) e ha ceduto definitivamente. Van de Zandschulp, al contrario, ha giocato con grande solidità, ottenendo la sua prima vittoria in carriera contro un top 10 e realizzando quella che potrebbe essere la sorpresa del torneo.

Opportunità per Sinner: un rivale in meno nella corsa agli ottavi

L’eliminazione di Alcaraz apre nuove prospettive per Jannik Sinner, che, dopo una facile vittoria contro lo statunitense Alex Michelsen, affronterà l’australiano Chris O’Connell nel terzo turno. L’altoatesino punta ora agli ottavi di finale, dove potrebbe scontrarsi con il numero 14 del mondo, lo statunitense Tommy Paul. In prospettiva, il suo percorso potrebbe incrociarsi con il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale. La zona del tabellone lasciata vacante da Alcaraz diventa ora una delle più aperte, con diversi giocatori pronti a cogliere l’occasione.