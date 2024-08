Medico comunica ai famigliari della morte di una loro parente ma viene aggredito e malmenato

1 Condivisioni acebook Twitter

Un medico del reparto di Medicina interna dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato aggredito dal familiare di una paziente deceduta. Indagini in corso.

Violenza in ospedale: medico aggredito a Taranto

Sabato scorso, un medico in servizio presso il reparto di Medicina interna dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato vittima di un’aggressione da parte di un familiare di una paziente deceduta poco prima. La donna, anziana e affetta da gravi patologie, era ricoverata in condizioni critiche. Alla notizia del decesso, il familiare ha reagito violentemente, colpendo il medico e provocandogli un trauma cranico.

Il professionista è stato prontamente soccorso dal personale del reparto e trasportato al pronto soccorso, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni. L’aggressore è stato immediatamente allontanato dal personale di sicurezza e denunciato alle autorità competenti, come previsto dalla legge.

Solidarietà e misure di prevenzione

Il direttore generale dell’Asl Taranto, Gregorio Colacicco, ha espresso solidarietà al medico aggredito, sottolineando come episodi di violenza contro il personale sanitario siano inaccettabili. Anche il presidente dell’Ordine dei medici di Taranto, Cosimo Nume, ha manifestato vicinanza al collega.

In risposta all’accaduto, l’azienda sanitaria di Taranto ha istituito un gruppo di lavoro specifico per prevenire atti di violenza contro gli operatori sanitari. Questo team, composto da personale sanitario e specialisti formati, avrà il compito di sviluppare e implementare misure efficaci per prevenire sia la violenza fisica che verbale nelle strutture sanitarie.