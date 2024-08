Puglia, perde il controllo dell’auto che si ribalta, muore il conducente del mezzo

1 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo perde la vita in un incidente automobilistico al confine tra Martina Franca e Villa Castelli. Indagini in corso sulle cause del sinistro.

Incidente stradale fatale al confine tra Martina Franca e Villa Castelli

Un grave incidente stradale si è verificato nelle campagne tra Martina Franca e Villa Castelli, provocando la morte di un uomo. Secondo le prime informazioni, la vittima era al volante della propria auto quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si è ribaltata e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Polizia Locale di Martina Franca sul luogo dell’incidente

Gli agenti della Polizia Locale di Martina Franca sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari. Al momento, le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro per capire cosa abbia portato al tragico ribaltamento del veicolo.