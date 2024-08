Venditti torna sul palco dopo la controversia con una ragazza disabile: “Non so più che fare “

0 Condivisioni acebook Twitter

Il cantante si esibisce a Catania dopo la polemica per il suo commento offensivo a una ragazza disabile durante un concerto.

Dopo la controversia che lo ha travolto, Antonello Venditti è tornato ad esibirsi dal vivo a Catania. Durante un recente concerto, il cantante aveva rivolto un commento offensivo a una ragazza tra il pubblico, senza sapere che fosse disabile. L’incidente ha suscitato una forte reazione pubblica, portando Venditti a scusarsi immediatamente. In apertura del concerto alla Villa Bellini, Venditti ha nuovamente chiesto scusa al pubblico, cercando di spiegare il suo stato d’animo: “Non sono io quello lì, voi mi conoscete. Non so che fare, sono nudo come un verme e alla gogna di tutti e questo non è bello. Però io ho le spalle larghe, se fosse capitato a un ragazzo o una ragazza che sta cominciando… Noi parliamo tanto di disabilità, così si chiamano, non diversi”.

L’incidente e le dichiarazioni successive

Dopo l’incidente, Venditti ha pubblicato un video sui social per esprimere il suo rammarico, dichiarando di essere profondamente dispiaciuto per l’accaduto. Ha spiegato di non aver saputo che la persona a cui si era rivolto fosse una ragazza autistica e ha sottolineato il suo impegno e la sua conoscenza delle problematiche legate alla disabilità: “Se qualcuno mi avesse detto davvero che era una ragazza autistica… sennò facciamo una confusione tremenda. Io conosco molto le disabilità, ho seguito il tema, mi interesso davvero delle cose e non astrattamente. Sentirmi toccato da questo mi ha fatto male, costretto per un equivoco a scusarmi con tutti e fare la parte del mostro, senza che veramente qualcuno possa difendermi.”

La reazione del pubblico e la necessità di scuse

La polemica è nata dopo la diffusione di un video in cui Venditti rispondeva in modo aggressivo a dei malumori del pubblico, rivolgendo un insulto pesante a una persona. La vicenda ha avuto eco anche all’estero, con articoli su giornali stranieri. Venditti ha successivamente accolto la ragazza disabile e la sua famiglia nel suo camerino, cercando di chiarire l’equivoco e spiegando di aver reagito in maniera confusa pensando fosse un attacco politico.