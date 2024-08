Ondata di calore: allerta rossa per caldo intenso a Bari fino a domenica 1 settembre,

0 Condivisioni acebook Twitter

La Protezione Civile estende l’allerta rossa a Bari per sabato 30 agosto e domenica 1° settembre, con temperature percepite fino a 35 gradi.

Allerta massima in 8 città italiane, Bari tra le più colpite

L’ondata di calore continua a colpire gran parte d’Italia, con Bari tra le città più colpite. La Protezione Civile ha esteso l’allerta rossa per la città, prevedendo temperature percepite fino a 35 gradi nel corso del weekend. Oltre a Bari, altre cinque città italiane, tra cui Firenze, Frosinone, Latina, Roma e Trieste, hanno raggiunto il livello massimo di allerta per gli effetti del caldo sulla salute. Venerdì si uniranno anche Brescia e Perugia, portando a otto il numero di capoluoghi in bollino rosso.

Previsioni per il weekend: caldo intenso nel sud Italia

Nel dettaglio, sia sabato 31 agosto che domenica 1° settembre, le temperature massime si aggireranno intorno ai 34-36 gradi in diverse aree del sud, tra cui il Tavoliere, il Materano e il Salento. Nonostante l’estate volga al termine, non c’è tregua per Bari, Latina e Roma, che continuano a registrare le temperature più elevate, con il livello di allerta al massimo grado anche oggi.