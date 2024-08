Festival di Venezia, Miriam Leone incanta con il suo look, i complimenti al marito dell’attrice “Lei è un uomo fortunato”

0 Condivisioni acebook Twitter

Miriam Leone ha fatto il suo debutto sul red carpet dopo la maternità alla prima del film “Maria” di Pablo Larraìn, lasciando tutti senza fiato con il suo elegante abito nero.

Un ritorno trionfale al Festival di Venezia

Alla prima del film “Maria” diretto da Pablo Larraìn e interpretato da Angelina Jolie, proiettato al Festival del Cinema di Venezia, ha partecipato anche l’attrice Miriam Leone. La catanese ha sfoggiato un magnifico abito total black, caratterizzato da un profondo spacco, uno strascico da vera diva e guanti decorati. Questo è stato il suo primo red carpet dopo la nascita del figlio Orlando lo scorso dicembre, e ha subito incantato tutti i presenti con il suo look impeccabile e la sua eleganza.

Il siparietto sul red carpet con il marito Paolo Carullo

Accanto a Miriam Leone c’era il marito Paolo Carullo, protagonista di un simpatico siparietto registrato in un video dal giornalista del Corriere della Sera, Nino Luca, e postato su X. “Lei è un uomo fortunato, lo sa?”, ha chiesto il giornalista a Carullo riferendosi alla bellezza della moglie. Con un sorriso, Carullo ha risposto: “Grazie, sì lo so”, al che Leone ha prontamente aggiunto: “Anche io sono fortunata…”, sottolineando l’affetto reciproco che li lega. La scena, alla quale ha assistito anche il giornalista di La7, Paolo Celata, ha mostrato l’intesa e l’affetto tra i due.

Chi è Paolo Carullo

Paolo Carullo, originario di Catania come Miriam Leone, è una figura riservata di cui si sa poco. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un musicista, performer e imprenditore, ma rimane lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, che frequenta solo come consorte dell’attrice. L’unica eccezione alla sua riservatezza è avvenuta lo scorso anno, in occasione dell’anniversario di nozze, quando ha risposto a una dedica di Miriam sui social con un semplice ma significativo “Ti amo”, accompagnato da un cuore e un simbolo dell’infinito, a testimoniare l’amore per la moglie e madre del loro figlio Orlando.