Puglia, misteriosa scomparsa della 40enne Anita Monika Profico dal 22 agosto non si hanno più notizie, l’ultimo messaggio “Mio marito è violento, sono scappata”

Dal 22 agosto, non si hanno più notizie di Anita Monika Profico, 40enne vista l’ultima volta a Barbarano del Capo, frazione di Morciano di Leuca.

L’appello dei familiari e il mistero dei messaggi sui social

Anita Monika Profico, 40 anni, è scomparsa lo scorso 22 agosto nel Salento. L’ultima volta è stata vista a Barbarano del Capo, piccola frazione del comune di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce. Da quel momento, non si hanno più notizie di lei, e i familiari hanno immediatamente lanciato numerosi appelli sui social, chiedendo l’aiuto della comunità per ritrovarla. Nei post, sono stati inseriti i numeri di telefono della sorella e del marito Marco da contattare nel caso in cui qualcuno avesse informazioni utili o avvistasse la donna. Al momento della scomparsa, Anita aveva con sé una piccola valigia nera e una borsa Fendi contenente i suoi documenti.

Indagini e ipotesi in corso

Mentre le ricerche continuano, alcuni post attribuiti alla donna sono apparsi sui social, in cui si afferma: “Sono scappata, non cercatemi. Mio marito era un uomo violento. Ho rischiato di morire”. Gli investigatori stanno verificando l’autenticità di questi messaggi, poiché esiste il sospetto che possano essere stati scritti da un profilo falso, con l’intento di depistare le indagini. La domanda che rimane senza risposta è se la 40enne si sia effettivamente allontanata volontariamente per sfuggire a una situazione di violenza, o se ci sia dietro qualcosa di più oscuro. Nel frattempo, le autorità continuano a lavorare con l’obiettivo di ritrovare Anita Monika Profico sana e salva.