Raptus di follia in un autobus pieno di gente, donna di 32 anni accoltella 5 passeggeri

2 Condivisioni acebook Twitter

Cinque persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, in un accoltellamento avvenuto a bordo di un autobus a Siegen, in Germania. Una donna di 32 anni è stata arrestata.

Accoltellamento su un autobus diretto a un festival cittadino

Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Siegen, situata nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Cinque persone sono state ferite, di cui tre in modo grave, durante un accoltellamento avvenuto a bordo di un autobus in transito verso un festival cittadino. L’incidente è accaduto intorno alle 19:40, ora locale, quando l’autobus era carico di almeno 40 passeggeri. La polizia tedesca ha confermato che una donna di 32 anni è stata arrestata in relazione all’attacco. Le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno isolato la scena del crimine, raccolto prove e interrogato i testimoni.

La polizia invita alla cautela nelle informazioni condivise

La polizia di Siegen ha emesso un comunicato invitando i cittadini a evitare la diffusione di notizie infondate sui social media, sottolineando che non vi sono elementi che indichino un movente terroristico. Le autorità rimangono sul posto per proseguire le indagini e garantire la sicurezza dell’area.

Questo accoltellamento si verifica esattamente una settimana dopo un altro attacco simile avvenuto a Solingen, sempre in Nordreno-Vestfalia, dove un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto. In quel caso, l’autore, un cittadino siriano di 26 anni, è stato arrestato, e le indagini sul possibile coinvolgimento del gruppo terroristico Stato Islamico sono ancora in corso.