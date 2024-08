Roberta Morise ed Enrico Bartolini oggi sposi, tre giorni di festeggiamenti in un resort lussuosissimo

1 Condivisioni acebook Twitter

Roberta Morise ed Enrico Bartolini hanno celebrato il loro matrimonio sabato 31 agosto, poco più di un anno dopo il primo incontro e pochi mesi dopo la nascita del figlio Gianmaria.

Una cerimonia intima e raffinata a L’Andana

La coppia ha scelto di suggellare il loro amore con una cerimonia privata, alla presenza di familiari e amici stretti, nella suggestiva cornice de L’Andana, un resort di lusso a Castiglione della Pescaia. Questo elegante luogo, di proprietà della famiglia Moretti, ospita uno dei ristoranti gestiti dallo chef Enrico Bartolini, La Trattoria, uno dei nove locali del rinomato cuoco sparsi per l’Italia.

La cerimonia, che si preannuncia curata in ogni dettaglio, si inserisce in una tre giorni di festeggiamenti che hanno visto l’arrivo anticipato di alcuni ospiti, immortalati nei momenti di gioia condivisi sui social da Roberta Morise.

Alberto Matano celebrante, Tinto testimone

Il matrimonio è stato officiato dal giornalista Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta”, che aveva ricevuto la richiesta di svolgere questo ruolo direttamente in televisione, durante una puntata in cui Roberta Morise era ospite.

Matano aveva accolto l’invito con entusiasmo, dichiarando: “Sarei felicissimo e sono già lì naturalmente, evviva”. Come testimone della sposa, invece, è stato scelto Nicola Prudente, meglio noto come Tinto, amico e collega di Roberta, con cui aveva condotto “Camper In Viaggio” su Rai 1.