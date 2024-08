Francesco Totti, per il figlio Cristian dopo il debutto con l’Olbia pioggia di insulti: “Questo ha i piedi di Ilary non del padre”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il giovane Totti subisce insulti online dopo una partita di calcio

Il 25 agosto, Cristian Totti ha fatto il suo debutto con l’Olbia durante la partita di Coppa Italia contro l’Ilvamaddalena, che si è conclusa con un pareggio di 1-1. Tuttavia, l’attenzione non si è concentrata sul risultato del match, ma su un video che ha catturato il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi sugli spalti. Questo video, condiviso da pagine molto seguite come Sport Italia Official e Roma News, ha suscitato una serie di commenti offensivi e accuse dirette al giovane calciatore, scatenando un’ondata di critiche sui social media.

Accuse di nepotismo e body shaming: la rete si divide

La diffusione del video ha portato a una valanga di insulti nei confronti di Cristian Totti, con molti utenti che hanno suggerito che il suo ingresso nell’Olbia sia dovuto esclusivamente alla sua parentela con Ilary Blasi e Francesco Totti. Alcuni commenti hanno messo in dubbio le sue capacità atletiche, mentre altri si sono concentrati sulla sua forma fisica, dando luogo a episodi di body shaming. Frasi come “Questo ha sia i piedi che le te**e di Ilary” e “**Pensavo fosse il figlio di Cassano” riflettono il tono aggressivo di molte reazioni. Diverse testate giornalistiche, tra cui La Repubblica, Il Mattino e Tutto Campo, hanno riportato la notizia, evidenziando l’impatto negativo che questi commenti potrebbero avere su un ragazzo di 18 anni.