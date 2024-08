Roma, avvocato 45enne trovato morto nel bagno di casa, ipotesi malore improvviso

0 Condivisioni acebook Twitter

Un avvocato 45enne, F.R., originario di Cosenza ma residente da anni a Roma, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Taranto.

Il ritrovamento del corpo e le prime ipotesi

Ieri sera, poco prima delle 21, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in un appartamento di via Taranto, a Roma, dove è stato scoperto il corpo senza vita di F.R., un avvocato 45enne. Il corpo è stato trovato accasciato in bagno e, secondo le prime stime, la morte sarebbe avvenuta circa 12 ore prima del ritrovamento. Al momento, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di un malore improvviso.

Indagini in corso

Gli investigatori della squadra di via in Selci sono al lavoro per chiarire le circostanze della morte. La casa, trovata in ordine e chiusa dall’interno, non presenta segni di effrazione o lotta. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano, dove verranno effettuati ulteriori esami per determinare le cause precise del decesso. La Procura ha preso in carico il caso e seguirà gli sviluppi delle indagini.