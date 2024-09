Il concerto che fa discutere, Il Volo si esibisce a Agrigento ma il gruppo e il pubblico costretti a vestirsi seguendo rigide direttive

0 Condivisioni acebook Twitter

Il Volo si esibisce al Tempio della Concordia per il concerto di Natale: atmosfera magica e scenografia suggestiva ad Agrigento

Il trio de Il Volo ha incantato il pubblico ad Agrigento con la registrazione del concerto di Natale, che andrà in onda su Canale5 il 25 dicembre.

Scenografia e dress code per una serata memorabile

Nella serata di sabato 31 agosto, il celebre trio Il Volo, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha offerto una performance emozionante ai piedi del Tempio della Concordia ad Agrigento, illuminato di rosso per l’occasione. Il concerto, registrato per essere trasmesso la sera di Natale su Canale5, ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Contrariamente alle voci circolate prima dell’evento, il pubblico non era obbligato a indossare abiti invernali. Tuttavia, era stato richiesto un dress code elegante: abito classico per gli uomini e vestiti lunghi per le donne, con camicie o capispalla a manica lunga per i primi e scialli per le seconde. L’atmosfera natalizia è stata enfatizzata da due grandi alberi di Natale posti sul palco, contribuendo a creare uno scenario unico e suggestivo.

Un evento esclusivo e l’agenda fitta de Il Volo

L’evento, sold out in entrambe le date programmate, è stato caratterizzato da una rigida politica di sicurezza, con l’organizzazione che ha vietato la registrazione e la pubblicazione di contenuti sui social durante il concerto. Questo ha limitato la diffusione di immagini, aumentando il fascino esclusivo della serata. Il trio, vestito in total black, ha offerto una performance memorabile in un contesto di grande bellezza e rilevanza storica.

La decisione di registrare il concerto di Natale a fine agosto è stata motivata dagli impegni internazionali de Il Volo. A partire dal 5 settembre, il trio intraprenderà un lungo tour europeo che li vedrà esibirsi in alcune delle più importanti città del continente, tra cui Londra, Budapest, Praga, Barcellona, Dusseldorf, Berlino, Francoforte, Atene e Zurigo. La registrazione anticipata ha permesso ai fan di godere di un evento speciale prima che il gruppo si lanci in questa nuova avventura musicale.