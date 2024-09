Botta e risposta di fuoco tra Lino Giuliano e Karina Cascella, lei “Non si può prendere uno come te in un reality”, lui “Fallita”

0 Condivisioni acebook Twitter

Karina Cascella critica Lino Giuliano per la guida pericolosa, mentre Giuliano risponde tirando in ballo vecchie accuse legate a Paola Frizziero.

Le accuse di Karina Cascella e la risposta di Lino Giuliano

L’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, ha acceso una polemica su Instagram, denunciando il comportamento pericoloso di Lino Giuliano alla guida. In un video pubblicato sui suoi profili social, Cascella ha criticato duramente Giuliano per aver registrato un video mentre guidava a velocità sostenuta in un centro abitato. “Questo ignorante patentato che percorre un centro abitato ad alta velocità andrebbe fermato ora o dopo che ha investito qualcuno?” ha dichiarato Cascella, aggiungendo che personaggi come Giuliano non dovrebbero ottenere visibilità in televisione o nei reality.

In risposta, Lino Giuliano, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha pubblicato una foto di Paola Frizziero, lanciando una frecciatina diretta a Cascella. “Non dimenticare chi hai fatto soffrire in passato e cosa hai combinato,” ha scritto Giuliano, riferendosi alle vecchie accuse mosse contro Cascella di aver “rubato” il fidanzato alla Frizziero. Giuliano ha sottolineato che accetta critiche solo da chi è in grado di farle con cognizione di causa, insinuando che Cascella non sia nella posizione di giudicarlo.

Un botta e risposta senza esclusione di colpi

La polemica non si è fermata lì. Karina Cascella ha deciso di rispondere alle provocazioni di Giuliano, dichiarando che normalmente non risponde agli “attacchi degli stolti”, ma che avrebbe fatto un’eccezione per lui. Cascella ha criticato aspramente Giuliano, suggerendogli di prendere lezioni di italiano e accusandolo di non avere alcuna rilevanza come personaggio pubblico. “Io non parlo di te, non esisti come personaggio,” ha affermato Cascella, sottolineando che Giuliano sarebbe ricordato solo per le sue azioni sconsiderate e pericolose, non per la sua persona.

In conclusione, Giuliano ha utilizzato le sue storie Instagram per scusarsi parzialmente per la velocità con cui stava guidando, ma ha anche difeso il suo percorso di vita. Ha spiegato che ha iniziato a lavorare a 14 anni per sostenere la famiglia, motivo per cui non ha potuto proseguire gli studi come avrebbe voluto. Ha inoltre accusato Cascella di cercare visibilità attaccandolo e ha chiuso con una stoccata, definendola “fallita” e affermando che è stata lei ad essere dimenticata dal pubblico, non lui.