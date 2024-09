La 23enne Giovanna Marino è stata ritrovata, era scomparsa da tre giorni, la famiglia “Grazie a tutti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Giovanna Marino, la ragazza scomparsa da Piazza Armerina, è stata ritrovata sana e salva nel primo pomeriggio di oggi. La comunità si era mobilitata per le ricerche.

Il ritrovamento e l’annuncio del fratello

La giovane Giovanna Marino, di 23 anni, scomparsa lo scorso venerdì da Piazza Armerina, è stata ritrovata nel primo pomeriggio di oggi. La notizia è stata comunicata dal fratello della ragazza attraverso un post sui social media, dopo giorni di apprensione e angoscia.

“Mia sorella è stata ritrovata grazie a tutti per il vostro affiancamento, grazie grazie grazie”, ha scritto il giovane, che nei giorni precedenti aveva lanciato diversi appelli pubblici per chiedere aiuto nelle ricerche.

La città di Piazza Armerina, in provincia di Enna, si era immediatamente mobilitata attorno alla famiglia, offrendo supporto e partecipando attivamente alle operazioni di ricerca.

La scomparsa e le ricerche

Giovanna Marino era scomparsa lo scorso 30 agosto, quando era uscita dalla sua abitazione nel quartiere Casalotti di Piazza Armerina e di lei si erano perse le tracce.

Dopo aver tentato invano di rintracciarla autonomamente nelle prime ore, la famiglia aveva deciso di denunciare la scomparsa alle autorità competenti e di lanciare un appello sui social per chiedere aiuto. “Il 30 agosto è scomparsa mia sorella a Piazza Armerina, se qualcuno l’ha vista vi chiedo di aiutarmi a ritrovarla, potete scrivermi anche in privato”, era stato uno dei messaggi accorati del fratello. Anche un’associazione di volontariato locale aveva partecipato alla diffusione degli appelli, mobilitando i cittadini per formare gruppi di ricerca sul territorio.

Le forze dell’ordine avevano immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, distribuendo la foto della ragazza a tutte le unità operative. Alcuni cittadini avevano segnalato di aver visto una giovane corrispondente alla descrizione mentre si muoveva agitata per le strade di Piazza Armerina, circostanza che aveva ulteriormente allertato i familiari e le autorità.