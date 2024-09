Jennifer Lopez e Ben Affleck e il divorzio: JLo pronta a chiedere il conto “E’ tirchio ho pagato sempre io2

0 Condivisioni acebook Twitter

La separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra ormai inevitabile. La cantante è decisa a far valere le sue ragioni, presentando al marito un conto delle spese sostenute durante il loro matrimonio.

JLo decisa a chiedere il rimborso delle spese

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che sembrava destinata a durare per sempre, sta crollando sotto il peso di problemi economici e tensioni irrisolte. Secondo fonti vicine alla coppia, la pop star avrebbe deciso di presentare il conto al marito, lamentandosi di essere stata lei a sostenere la maggior parte delle spese da quando stanno insieme. “È tirchio, ha sempre pagato lei,” ha dichiarato una fonte a RadarOnline, aggiungendo che Ben Affleck si sarebbe spesso lamentato per i troppi soldi spesi. Nonostante un patrimonio stimato attorno ai 150 milioni di dollari, l’attore avrebbe lasciato che Jennifer si occupasse di tutto, dal jet privato agli hotel, dal guardaroba ai viveri quotidiani. Inoltre, sarebbe stata JLo a contribuire maggiormente all’acquisto della villa da 60 milioni di dollari comprata insieme lo scorso anno.

Una relazione ormai al capolinea

Le tensioni accumulate nel tempo sembrano aver spezzato definitivamente la coppia. Jennifer Lopez, secondo la fonte, non è disposta a perdonare Ben Affleck per aver abbandonato il matrimonio, e ora è pronta a chiedere giustizia, stilando un documento che dettaglia tutte le spese che ha dovuto accollarsi. La fine di quella che sembrava la storia d’amore perfetta, a vent’anni dal loro primo tentativo di relazione, è ormai evidente. La loro casa in California è in vendita, insieme alle opere d’arte che conteneva, mentre Ben Affleck ha già lasciato l’abitazione e si è trasferito in una nuova casa non troppo lontano dalla sua ex moglie, Jennifer Garner. Jennifer Lopez, intanto, sta cercando di superare il momento difficile da sola, trascorrendo del tempo in Costiera Amalfitana, ma con il tour annullato e il morale a terra, appare evidente che la pop star sta attraversando un periodo particolarmente difficile.