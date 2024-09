Roma, 49enne perde il controllo della moto e cade dallo scooter, morto sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale autonomo su viale Regina Margherita a Roma, cadendo dal suo scooter nella notte di domenica primo settembre.

La dinamica dell’incidente

Nella notte di domenica primo settembre, un tragico incidente stradale ha avuto luogo su viale Regina Margherita a Roma, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita. L’uomo, in sella al suo scooter Honda SH 125, stava percorrendo la via quando, intorno alle 3 del mattino, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La caduta si è verificata all’altezza del civico 145, e l’impatto con l’asfalto è stato così violento da non lasciargli alcuna possibilità di sopravvivenza. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto.

I soccorsi e le indagini

L’allarme è stato dato dagli automobilisti di passaggio, che hanno subito contattato il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con il personale sanitario che ha tentato di rianimare l’uomo, applicando il massaggio cardiocircolatorio. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano e l’uomo è stato dichiarato morto sul posto, con il decesso che sembra essere avvenuto praticamente sul colpo.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, appartenenti al II Gruppo Parioli, si sono recati sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di rito. Le indagini sono in corso per determinare con esattezza la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato alla tragica caduta.