Ferrari trionfa a Monza, capolavoro di Leclerc nel GP Italia 2024

La Ferrari conquista la vittoria nel GP d’Italia 2024 a Monza con Charles Leclerc, grazie a una strategia audace che ha stupito gli avversari e riportato la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio.

La strategia che ha sorpreso tutti

Un autentico capolavoro tattico quello realizzato dalla Ferrari nel Gran Premio d’Italia 2024 di Formula 1. Sul circuito di Monza, Charles Leclerc ha conquistato la vittoria grazie a una strategia azzardata che ha visto lui e il compagno di squadra Carlos Sainz effettuare una sola sosta ai box.

Questa scelta si è rivelata decisiva, cogliendo di sorpresa gli avversari, in particolare le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, costrette a due soste per mantenere il ritmo. Nonostante un passo gara apparentemente superiore, le McLaren non sono riuscite a contrastare la brillante mossa del team Ferrari.

La cronaca della gara

La gara ha visto un inizio movimentato, con Oscar Piastri che ha preso la testa alla prima curva, sorpassando il compagno di squadra Lando Norris, partito dalla pole position.

Charles Leclerc ha subito approfittato di un errore di George Russell per guadagnare una posizione, salendo temporaneamente al secondo posto, prima di cedere nel corso dei pit-stop.

La svolta è arrivata quando il muretto Ferrari ha deciso di mantenere entrambi i suoi piloti in pista con gomme hard, evitando una seconda sosta.

Il lavoro di Carlos Sainz è stato fondamentale nel rallentare la rimonta delle McLaren, permettendo a Leclerc di mantenere la leadership.

Nonostante il graining inevitabile dopo ben 38 giri su quel set di gomme, Leclerc ha mantenuto un ritmo impeccabile, tagliando il traguardo con ancora un margine sull’australiano Piastri. Questa vittoria segna la seconda affermazione di Leclerc a Monza, dopo quella del 2019, che era anche l’ultima vittoria della Ferrari nel Gran Premio di casa fino a oggi.