Amadeus debutta su Nove: al via “Chissà chi è” il 22 settembre, un’evoluzione de “I soliti ignoti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Amadeus annuncia il suo nuovo programma su Nove, “Chissà chi è”, a partire dal 22 settembre, segnando l’inizio della sua collaborazione con Discovery.

Il nuovo programma e l’annuncio su Instagram

Amadeus ha annunciato il suo debutto sul canale Nove con il programma “Chissà chi è”, che andrà in onda dal 22 settembre. Il conduttore ha condiviso la notizia con i suoi fan tramite un video pubblicato su Instagram il 1 settembre, definendo questo giorno come l’inizio di una nuova avventura professionale. “Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che tutti voi conoscete, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni,” ha dichiarato Amadeus. Il programma, un’evoluzione de “I soliti ignoti”, vedrà i concorrenti indovinare i mestieri di otto identità e scoprire chi tra loro è il parente misterioso.

I prossimi impegni su Nove

Oltre a “Chissà chi è”, Amadeus ha svelato altri progetti in arrivo su Nove. Nella stessa giornata del 22 settembre, il conduttore guiderà un evento musicale in prima serata, “Suzuki Music Party”, dove 15 cantanti presenteranno in anteprima televisiva i loro nuovi successi. Amadeus ha anticipato la partecipazione di Anna e Tananai, rivelando che l’evento sarà registrato il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano. Alla serata parteciperà anche l’attrice Ilenia Pastorelli, che co-condurrà con Amadeus.

Infine, Amadeus ha annunciato la sua conduzione de “La Corrida”, lo storico programma che partirà a fine ottobre sempre su Nove. In chiusura del video, il conduttore ha lasciato un indizio intrigante indossando una maglietta con il volto di Fiorello e la scritta “Wanted”, suggerendo possibili novità per il futuro.