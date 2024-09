Lutto nel ciclismo: il giovane Simone Roganti muore per un malore improvviso a 21 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Simone Roganti, giovane ciclista di 21 anni, è morto improvvisamente nella sua casa di Spoltore. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

La tragica scomparsa e le indagini

Il mondo del ciclismo è stato colpito da una tragica notizia: Simone Roganti, giovane ciclista di Spoltore, in provincia di Pescara, è deceduto improvvisamente nella serata di venerdì 30 agosto. Il giovane, già nel giro delle Nazionali e con un futuro promettente, ha accusato un malore nella sua abitazione di Villa Santa Maria, dove viveva con i genitori. L’allarme è stato dato intorno alle 22:30, ma nonostante l’intervento tempestivo del 118, i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita. In seguito al tragico evento, la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause della morte, e il pm Luca Sciarretta ha ordinato un’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

Un talento spezzato troppo presto

La morte improvvisa di Simone Roganti ha scosso profondamente l’intero ambiente del ciclismo, non solo a livello regionale ma anche nazionale. Il giovane atleta, che aveva compiuto 21 anni solo pochi giorni prima, era considerato una promessa nel mondo delle due ruote. Simone correva per la squadra MG Kvis – Colors for Peace e aveva già ottenuto importanti risultati in competizioni prestigiose. Nel 2023, si era classificato secondo nella classifica generale del Giro del Veneto e settimo nel campionato italiano Under 23. Inoltre, nel 2024 aveva indossato la maglia azzurra al Giro della Valle d’Aosta, chiudendo al decimo posto.

L’improvvisa scomparsa di Simone ha lasciato un vuoto profondo, non solo nella sua famiglia – il papà Fabiano, la mamma Alessandra e la sorella Lucrezia – ma anche in tutto il mondo del ciclismo. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, ha espresso il proprio cordoglio a nome del Consiglio Federale, dello staff della Nazionale e di tutto il movimento ciclistico, stringendosi attorno alla famiglia del giovane campione in questo momento di grande dolore.