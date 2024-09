Tragedia familiare a Paderno Dugnano: 17enne confessa “Ho ucciso io tutta la mia famiglia”

0 Condivisioni acebook Twitter

Padre, madre e figlio trovati morti a Paderno Dugnano, Milano. Il figlio primogenito, dopo un’iniziale versione dei fatti, confessa di essere l’autore dell’omicidio dell’intera famiglia.

La dinamica della tragedia

Una terribile tragedia familiare ha scosso la comunità di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, dove i Carabinieri sono intervenuti nella notte su segnalazione del 118, chiamato da un 17enne, unico sopravvissuto della famiglia, che ha inizialmente raccontato di aver trovato il padre vicino ai corpi senza vita della madre e del fratellino. Secondo la prima versione fornita dal ragazzo, il padre avrebbe ucciso la moglie e il figlio minore, e lui, in preda alla disperazione, avrebbe accoltellato il padre in un gesto di rabbia.

La confessione del giovane

Dopo un lungo interrogatorio, il 17enne ha cambiato la sua versione dei fatti, confessando di essere il responsabile dell’omicidio dell’intera famiglia. Ha ammesso di aver ucciso la madre, il fratellino e infine il padre, senza il coinvolgimento di altre persone. Le indagini dei Carabinieri sono state inizialmente condotte sulla base della sua prima dichiarazione, che trovava solo parziali riscontri, ma la confessione successiva ha chiarito la dinamica degli eventi.

La confessione del giovane ha aggiunto un ulteriore elemento di dolore a una vicenda già di per sé drammatica, lasciando la comunità locale e l’opinione pubblica sconvolte per quanto accaduto in quella che sembrava essere una famiglia normale e senza particolari segnali di disagio.